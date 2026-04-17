Econocom dans le vert malgré un début d'année atone

Econocom gagne 1% à Bruxelles, après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 679 MEUR depuis le début de l'exercice, stable en données publiées mais en recul de 1,9% en organique, par rapport au 1er trimestre 2025.

L'activité Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires en recul de 13,7% et celui de l'activité Services s'érode de 4,6%, mais le CA de l'activité Products & Solutions (P&S) progresse de 13,6%, reflétant notamment une demande qui anticipe les contraintes à venir sur l'offre de matériel.



"La performance reflète un contexte complexe, en miroir d'un 1er trimestre 2025 dynamique", explique le groupe belge, soulignant que "la période actuelle est marquée par de fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sous l'effet de la forte demande de l'industrie de l'IA".



En réponse à ces tensions, il a mis en place des réponses coordonnées permettant de limiter les impacts : stabilisation des prix, ouverture à de nouveaux fournisseurs, adaptation des cycles de location, développement des offres de matériel reconditionné.



Selon Econocom, ces initiatives d'excellence opérationnelle lui permettront de progresser sur la trajectoire du plan One Econocom avec un retour vers la croissance à court terme, tout en consolidant sa position à moyen terme.