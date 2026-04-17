Econocom dans le vert malgré un début d'année atone
Econocom gagne 1% à Bruxelles, après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 679 MEUR depuis le début de l'exercice, stable en données publiées mais en recul de 1,9% en organique, par rapport au 1er trimestre 2025.
L'activité Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires en recul de 13,7% et celui de l'activité Services s'érode de 4,6%, mais le CA de l'activité Products & Solutions (P&S) progresse de 13,6%, reflétant notamment une demande qui anticipe les contraintes à venir sur l'offre de matériel.
"La performance reflète un contexte complexe, en miroir d'un 1er trimestre 2025 dynamique", explique le groupe belge, soulignant que "la période actuelle est marquée par de fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sous l'effet de la forte demande de l'industrie de l'IA".
En réponse à ces tensions, il a mis en place des réponses coordonnées permettant de limiter les impacts : stabilisation des prix, ouverture à de nouveaux fournisseurs, adaptation des cycles de location, développement des offres de matériel reconditionné.
Selon Econocom, ces initiatives d'excellence opérationnelle lui permettront de progresser sur la trajectoire du plan One Econocom avec un retour vers la croissance à court terme, tout en consolidant sa position à moyen terme.
Econocom Group SE est spécialisé dans les prestations de services numériques aux entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Produits et Solutions (43,5%) : approvisionnement et intégration de produits informatiques mobiles, télécoms et multimédias ;
- Gestion Administrative et Financière (38,5%) : location et pilotage de parcs informatiques et télécoms ;
- Services (18%) : prestations de conseil, d'ingénierie, d'infogérance, de maintenance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (8,6%), Benelux (5,5%), France (41,9%), Europe du Sud (29,7%), Europe du Nord et de l'Est et Amériques (14,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.