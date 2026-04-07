Edenred a obtenu pour la première fois la note " A " au classement " Climate Change " 2025 du CDP, un organisme indépendant de référence mondiale en matière de reporting environnemental.
Cette notation place Edenred parmi les 4 % d'entreprises leaders en matière de gestion des impacts climatiques, sur un total de 22 100 entreprises évaluées à travers le monde.
Elle renforce également le positionnement d'Edenred comme un partenaire de référence pour accompagner ses clients dans leur transition environnementale.
Edenred a significativement renforcé sa stratégie de décarbonation et la qualité de son reporting extra-financier.
La note " A " attribuée par le CDP repose sur plusieurs critères exigeants. Dans le détail, le CDP récompense un " plan de transition crédible " aligné sur les Accords de Paris qui visent à limiter la hausse de la température globale à la surface du globe à 1,5C° par rapport à l'ère préindustrielle.
Par ailleurs, les entreprises avec une note A se distinguent par l'audit par un tiers indépendant de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et liées à l'énergie (Scope 1 et 2), ainsi que leurs autres émissions indirectes tout au long de la chaîne de valeur (Scope 3).
Par rapport à l'année de référence 2019, le Groupe a réduit ses émissions de scopes 1 et 2 de 31% en 2025. Sur la même période, l'intensité de ses émissions de scope 3 a diminué de 43% par million d'euros de valeur ajoutée.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.