Dans un communiqué laconique, Edenred indique avoir été "approché de manière exploratoire par des fonds d'investissement", mais qu'il n'a "à ce jour aucune information quant à la réalité de leur intérêt".
Le groupe français de services et de solutions de paiement pour le monde du travail ajoute qu'il "n'entend pas faire d'autre communication sur ce sujet et reste concentré sur l'exécution de sa stratégie Amplify25-28".
Ce matin, le quotidien "La Lettre", spécialisé dans les informations confidentielles, indiquait que le fonds d'investissement britannique BC Partners envisagerait de prendre le contrôle du leader du titre-restaurant.
Le média ajoutait que BC Partners chercherait à s'associer à un autre fonds de capital-investissement pour monter l'opération et qu'il aurait approché quatre autres fonds à cette fin, dont CVC, PSP, Apollo et CD&R, d'après Oddo BHF, qui réagissait à cet article.
Selon le bureau d'analyse, BC Partners évaluerait un prix d'acquisition d'Edenred à 27-28 EUR par action, ce qui suggèrerait une prime de 31% à 35% par rapport au cours au comptant et des multiples implicites de 12 à 12,5 fois pour le PER 2027.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.