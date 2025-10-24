Thierry Delaporte is the founder of Life Project 4 Youth.
Current jobs include Chairman at Capgemini México S de RL de CV since 2017, Chairman at Idean Entreprises, Inc. since 2017, Independent Director at Compagnie de Saint-Gobain SA since 2022, Director at Liquidhub Analytics Pvt Ltd. since 2018, Director at Liquidhub India Pvt Ltd. since 2018, Director at Liquidhub.
Spz.
O O since 2018, and Independent Director at Edenred SE starting in 2025.
Former jobs include CEO, Executive Director & Managing Director at Wipro Ltd. from 2020 to 2024, Chairman at LiquidHub, Inc., Non-Executive Director at Capgemini Technology Services India Ltd., Director at Zacatii Consulting, Inc., Director at Capgemini España SL, Director at Capgemini Brasil Serviços Consultoria Informática Ltda., Director at Capgemini Canada, Inc., Director at CapGemini Asia Pacific Pte Ltd., Director at Capgemini Hong Kong Ltd., Director at Capgemini (Hangzhou) Co. Ltd., Director at Annik, Inc., Director at Capgemini Saudi Ltd., Director at Capgemini Malaysia Sdn.
Bhd., Director at Capgemini Solutions Canada, Inc., Co-Chief Operating Officer at Capgemini SE, Chief Financial Officer at Capgemini US LLC, Senior Auditor at Arthur Andersen (UK), and Senior Auditor at Arthur Andersen & Co. SAS. Education includes a graduate degree from Sciences Po and a graduate degree from Sorbonne Université.