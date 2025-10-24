Edenred annonce que, sur proposition du comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, son conseil d'administration a décidé de coopter Augustin de Romanet en qualité d'administrateur indépendant, avec effet à compter de ce jour.

Cette cooptation intervient à la suite de la démission de Thierry Delaporte, annoncée le 9 octobre. La ratification de cette cooptation pour la durée restant à courir du mandat de Thierry Delaporte, sera soumise à l'assemblée générale du 7 mai 2026.

Augustin de Romanet apportera en particulier au conseil son expérience élargie, aussi bien en tant que PDG et administrateur de sociétés cotées, qu'en tant qu'ancien haut fonctionnaire. De 2012 à février 2025, il a occupé le poste de PDG du groupe ADP.