Edenred en léger repli avec sa prochaine sortie du CAC 40

Edenred recule de moins de 1% après l'annonce de sa prochaine sortie du CAC 40, à la suite de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, qui sera mise en oeuvre après la fermeture des marchés le 19 décembre et effective à partir du lundi 22 décembre.



Du fait de cette exclusion, le titre du groupe de solutions de paiements se trouvera relégué dans le CAC Next 20, où il prendra la place du groupe de BTP et de concessions Eiffage qui sera quant à lui intégré au CAC 40.



Autres changements notables dans la famille CAC, le fournisseur de fixations Lisi et la société de biotechnologies Nanobiotix entreront dans le SBF 120, au détriment du groupe industriel Mersen et de l'éditeur de logiciels Planisware.