Edenred recule de moins de 1% après l'annonce de sa prochaine sortie du CAC 40, à la suite de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, qui sera mise en oeuvre après la fermeture des marchés le 19 décembre et effective à partir du lundi 22 décembre.
Du fait de cette exclusion, le titre du groupe de solutions de paiements se trouvera relégué dans le CAC Next 20, où il prendra la place du groupe de BTP et de concessions Eiffage qui sera quant à lui intégré au CAC 40.
Autres changements notables dans la famille CAC, le fournisseur de fixations Lisi et la société de biotechnologies Nanobiotix entreront dans le SBF 120, au détriment du groupe industriel Mersen et de l'éditeur de logiciels Planisware.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.