La séance est animée par une salve de publications trimestrielles. Edenred séduit grâce à une croissance robuste et un partenariat avec Visa, Vorwerk brille dans l'énergie avec des marges relevées, tandis que Thyssenkrupp Marine Systems prend le large avec ses ambitions sous-marines.

Actions en hausse :

Friedrich Vorwerk (+17%) : le titre s’envole après le relèvement des objectifs 2025. Le groupe d’infrastructures énergétiques prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 650 et 680 millions EUR et une marge d’Ebitda de 20 à 22%, contre 17,5 à 18,5% précédemment, saluant une forte dynamique de marché.

Edenred (+12%) : l’action s’envole après un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 6,5%, à 726 millions EUR, supérieur aux attentes. Le groupe confirme une croissance d’EBITDA d’au moins 10% en 2025 et annonce un partenariat stratégique avec Visa, soutenant la dynamique de ses activités en Europe et en Amérique latine.

MBB (+9%) : la société d’investissement progresse après avoir relevé ses prévisions annuelles, visant désormais entre 1,1 et 1,2 milliard EUR de revenus et une marge d’EBITDA ajustée de 15 à 17%. Cette amélioration est portée par la solide performance de ses filiales Friedrich Vorwerk et DTS.

Thyssenkrupp Marine Systems (+7%) : la nouvelle recrue de la Bourse de Francfort grimpe pour sa première séance de cotation, soutenue par les discussions entre l’Allemagne, la Norvège et le Canada autour d’un projet commun de sous-marins de classe 212CD. Ce contrat potentiel de plusieurs milliards renforcerait la visibilité commerciale du constructeur naval allemand.

Planisware (+6%) : le titre progresse après un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 9% à taux de change constants, à 49,6 millions EUR. Le spécialiste des plateformes SaaS basées sur l’IA confirme ses objectifs 2025, misant sur une croissance d’environ 10% et une marge d’EBITDA ajusté proche de 36%.

Var Energi (+3%) : l’action avance après la publication d’un EBIT de 1,07 milliard USD au troisième trimestre pour des revenus de 2,14 milliards USD. Le groupe pétrolier norvégien prévoit une production d’environ 430 000 barils équivalents pétrole par jour au quatrième trimestre et confirme un dividende annuel de 1,2 milliard USD.

Huber+Suhner (+2%) : le titre avance après une hausse de 14,8% des commandes sur neuf mois, à 818,7 millions CHF, portée par la forte demande du segment Communication, notamment auprès des centres de données. Malgré un léger repli du chiffre d’affaires à 659,4 millions CHF, le groupe maintient ses prévisions 2025 avec une marge d’exploitation attendue entre 9% et 12%.

Actions en baisse :

OVH cloud (-13%) : le titre décroche après des résultats T4 et des perspectives 2026 jugés décevants, avec une croissance organique visée à 5-7% sous le consensus (environ 10% selon Stifel). Le fondateur Octave Klaba reprend la direction générale et présentera début 2026 un plan stratégique pour relancer la croissance.

Galapagos (-12%) : l’action dégringole après l’annonce de l’arrêt progressif des activités de thérapie cellulaire, décision prise à l’issue d’une revue stratégique. Environ 365 postes seront supprimés dans plusieurs pays, tandis que le groupe recentrera ses investissements sur le développement de nouveaux traitements innovants.

Atos (-12%) : pénalisé par une baisse organique de 10,5% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 1,98 milliard EUR. Le groupe voit toutefois sa décroissance ralentir par rapport au premier semestre et maintient ses objectifs annuels, tandis qu’Oddo BHF conserve sa recommandation neutre et abaisse son objectif de cours de 57 à 55 EUR.

Husqvarna (-10%) : la valeur décroche après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en repli de 5,5% à 9,2 milliards SEK et un résultat opérationnel ajusté de 140 millions, sous le consensus. Le groupe annonce la fermeture de son usine de Brastad d’ici 2027 pour économiser 100 millions SEK par an.

Eurofins Scientific (-9%) : l’action décroche malgré une progression de 4,6% du chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 1,8 milliard EUR, conforme aux attentes. Le groupe confirme ses objectifs 2025, alors que 38% de son activité est réalisée en Amérique, la société prévient qu’un effet de change négatif de 1,6%, lié au renforcement de l’euro face au dollar, pourrait peser sur ses résultats.

Ratos (-7%) : le titre recule après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 9,4%, à 4,17 milliards SEK, inférieur aux attentes du marché. L’EBITDA ajusté ressort à 373 millions SEK, légèrement en dessous du consensus, malgré une amélioration des marges portée par les mesures d’efficacité.

Inwido (-5%) : la valeur recule après la publication d’un bénéfice opérationnel de 241 millions SEK, nettement inférieur aux 281 millions attendus. Le chiffre d’affaires, en léger repli de 2,2% à 2,22 milliards SEK, reste conforme aux attentes, mais les marges continuent de se contracter.

Ponsse (-5%) : l’action recule après un bénéfice net trimestriel en baisse à 7,6 millions EUR, contre 12 millions un an plus tôt, malgré un chiffre d’affaires stable à 172,7 millions. Le fabricant finlandais de machines forestières pâtit d’une pression persistante sur les marges et d’un ralentissement de la demande.