Edenred fixe ses objectifs pour la période 2025-28

Dans le cadre de son plan stratégique Amplify25-28, Edenred indique viser une hausse de l'EBITDA entre +8 et +12% sur la durée du plan, dont des croissances organiques de +2 à +4% en 2026, puis de +8 à +12% par an en 2027 et 2028.



Chaque année du plan, le groupe de solutions de paiement prévoit aussi de réaliser un taux de conversion free cash-flow / EBITDA supérieur ou égal à 65% 'reflétant son profil de génération élevée et prévisible de cash'.



Envisageant de 'continuer à investir dans sa plateforme, notamment dans l'intelligence artificielle et la data', Edenred devrait consacrer une enveloppe annuelle de dépenses d'investissements capitalisées entre 6 et 8% de son revenu total.



Il entend poursuivre sa politique de croissance externe disciplinée tout en conservant une notation 'Strong Investment Grade' et en poursuivant l'optimisation de son portefeuille dans certaines activités à plus faibles potentiels.



Enfin, Edenred prévoit de continuer à augmenter chaque année son dividende par action en valeur absolue. Les rachats d'actions viendront compléter cette politique, y compris avec la poursuite du programme en cours.