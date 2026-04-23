Edenred maintient ses prévisions dans un contexte réglementaire compliqué

Le groupe enregistre une progression solide de son activité au premier trimestre 2026 et confirme ses objectifs annuels, malgré un environnement réglementaire moins favorable.

Edenred débute l'année 2026 dans la continuité de 2025. Le revenu total atteint 730 MEIR, en hausse de 3,1% en données comparables (+0,8% en publié). Cette progression intègre un impact négatif des nouvelles réglementations en Italie et au Brésil. Retraité de ces effets, la croissance intrinsèque du chiffre d'affaires opérationnel s'élève à 8,2%, traduisant une dynamique commerciale soutenue, estime le management. Jefferies estime que le chiffre trimestriel est un peu plus élevé que prévu, "probablement grâce à une atténuation des effets négatifs liés à la réglementation".



L'activité Mobilité tire la croissance, avec une hausse de 10%, portée notamment par l'essor des solutions "Beyond Fuel" en Amérique latine et une bonne dynamique en Europe. Les Avantages aux salariés, coeur de métier du groupe, affichent une progression limitée (+0,2% en comparable), pénalisée par les évolutions réglementaires, mais atteignent +7,8% hors cet effet. Les Solutions de paiement et nouveaux marchés progressent de 6,2%, soutenues par le développement des portefeuilles digitaux.



Géographiquement, l'Europe reste le premier contributeur avec 60% du chiffre d'affaires opérationnel, tandis que l'Amérique latine bénéficie d'une forte dynamique, notamment au Brésil et au Mexique. Le reste du monde affiche une croissance à deux chiffres, porté par des performances solides au Japon, en Turquie et aux Emirats arabes unis.



Les prévisions sont confirmées, en intégrant l'effet réglementaire



Dans ce contexte, Edenred confirme ses objectifs pour 2026. Le groupe anticipe une baisse de l'EBITDA comprise entre -8% et -12% en données comparables, tout en visant une croissance intrinsèque de 8% à 12%. Il maintient également un taux de conversion de trésorerie élevé, avec un free cash-flow représentant au moins 35% de l'EBITDA, malgré les incertitudes liées aux évolutions réglementaires.



La réaction initiale en pré-marché est légèrement positive ce matin pour Edenred. Ces évolutions sont toutefois à considérer prudemment, car il n'est pas rare qu'une lecture affinée des performances ou une conférence de présentation ne vienne modifier la perception.