Edenred mandate un PSI pour des rachats d'actions

Edenred annonce la conclusion, le 17 novembre, d'un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI), visant un montant maximal total initial de 100 millions d'euros valable jusqu'au 31 octobre 2026.



Ce mandat s'inscrit dans le cadre de l'extension de l'opération de rachat d'actions, annoncée le 3 décembre 2024 pour un montant pouvant atteindre 600 MEUR jusqu'en novembre 2027. A ce stade, 11,8 millions de titres ont déjà été rachetés pour un total de 399 MEUR.



Le groupe de solutions de paiement a l'intention de prolonger le mandat signé ce lundi jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant correspondant à 200 MEUR diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.



À titre indicatif, au cours de clôture du 17 novembre, le montant de 100 MEUR correspondrait à un volume total de 5,2 million d'actions (soit 2,19% du capital). Les actions éventuellement rachetées seront annulées.