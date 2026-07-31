Edenred noue un partenariat avec Abry Partners pour Edenred Pay North America
Edenred annonce un partenariat stratégique avec Abry Partners, société d'investissement nord-américaine dotée d'une solide expertise dans l'accompagnement des fintechs et des sociétés opérant dans les logiciels et les services aux entreprises, "afin de libérer le plein potentiel d'Edenred Pay North America".
Dans le cadre de cet accord, Abry Partners investira dans Edenred Pay North America et pilotera la prochaine phase de développement de cette plateforme leader de l'automatisation des paiements B2B aux Etats-Unis, avec l'ambition de maximiser la création de valeur pour les deux partenaires.
Contre un investissement initial en numéraire de 75 MUSD, Abry Partners se verra accorder une participation dans Edenred Pay North America, ainsi que des actions de préférence convertibles pouvant être converties en 40% des actions ordinaires d'Edenred Pay North America, et un accès privilégié aux premiers 150 MUSD de la valeur des capitaux propres d'Edenred Pay North America.
La structure de cette opération induit un prix de conversion correspondant à une valeur minimale des capitaux propres de 375 MUSD. Edenred Pay North America représentait environ 1% de l'EBITDA d'Edenred en 2025. A la suite de la mise en place de ce partenariat, la participation d'Edenred dans Edenred Pay North America sera comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.
S'inscrivant dans sa stratégie de rationalisation de son portefeuille, ce partenariat avec Abry Partners permet à Edenred de se concentrer davantage sur ses principales activités afin d'atteindre ses ambitions de croissance rentable et durable à long terme dans le cadre de son plan stratégique Amplify25-28.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.