Edenred : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Edenred tout en abaissant son objectif de cours de 39 à 33 euros, revendiquant une 'vision fondamentale positive, mais encore des incertitudes réglementaires à court terme'.



Le bureau d'études souligne qu'Edenred a publié mardi un CA trimestriel ressorti 3% au-dessus des attentes, dont une croissance organique du CA opérationnel de 8,2%, la principale surprise étant venue de l'Europe, en amélioration séquentielle à +4,7%.



'De plus, en France, des amendements ont été déposés par l'ensemble des groupes parlementaires dans le projet de budget 2026 contre la mise en place d'une taxation de charges sociales de 8% sur les titres restaurants', note par ailleurs l'analyste.



Oddo BHF justifie sa vue fondamentale positive par des perspectives de croissance élevée, un potentiel d'amélioration des marges encore important, et une forte génération de FCF à plus de 900 millions d'euros par an.