Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes. Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.