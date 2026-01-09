Edenred place des obligations pour 500 millions d'euros

Edenred annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de 7 ans. Les obligations, assorties d'un coupon de 3,75%, arriveront à échéance le 15 janvier 2033.

L'émission a rencontré une forte demande de la part d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux, avec un livre d'ordre souscrit plus de 3 fois soit une demande totale excédant 1,6 MdEUR.



Ce nouvel emprunt participera au financement des besoins généraux du groupe de solutions de paiement, incluant notamment le refinancement de l'emprunt obligataire de 500 MEUR arrivant à échéance en mars 2026.



L'opération renforce la structure financière et la liquidité d'Edenred, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire qui atteint ainsi 4,1 ans en tenant compte du remboursement de l'échéance de mars 2026 contre 3,3 ans à fin décembre 2025.