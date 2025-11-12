Edenred prend acte du nouveau cadre réglementaire au Brésil

Edenred prend acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil.



Le groupe indique qu'un décret présidentiel devrait être rendu public ce jour par le gouvernement brésilien concernant des évolutions réglementaires majeures du dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation (Programme d'Alimentation des Travailleurs - PAT).



Ce dernier porte notamment sur le taux de commission marchands (MDR) et les délais de remboursement.



'Edenred exprime son inquiétude quant au fait que de telles dispositions pourraient compromettre l'intégrité du PAT, avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non conformité et une position de crédit déséquilibrée (en particulier avec les clients publics)' indique la direction.



Le Groupe rappelle que son activité de titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil a représenté 9,5% de son chiffre d'affaires opérationnel mondial en 2024.



Si ces évolutions étaient mises en application, le groupe anticiperait pour 2026 une baisse organique de son EBITDA comprise entre -8% et -12%, contre une fourchette comprise entre +2% et +4% indiquée précédement.



Pour 2027 et 2028, les perspectives sont inchangées par rapport au plan Amplify25-28 avec une croissance organique annuelle de l'EBITDA comprise entre +8% et +12% et un taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA ? 65%.