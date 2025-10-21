Edenred s'associe à Visa dans un partenariat stratégique

Edenred et Visa annoncent s'associer pour stimuler l'innovation et développer leur présence dans les écosystèmes de paiement, avec la certification par Visa Europe de l'infrastructure interne d'émission et de processing des transactions d'Edenred.



Cette certification permet à Edenred d'émettre des moyens de paiement Visa sur ses différentes activités (avantages aux salariés, mobilité, gestion de flottes, et paiements B2B), renforçant ainsi l'avance technologique d'Edenred.



'L'intégration du réseau et des innovations de Visa au sein de notre plateforme PayTech nous permet de nous développer plus rapidement, d'offrir plus de choix et d'apporter une valeur inégalée à nos clients', explique Clément Le Chatelier, directeur produit chez Edenred.



Alors qu'Edenred et Visa ont déjà collaboré avec succès en Amérique latine et aux Etats-Unis, les premières solutions de paiement virtuel Edenred compatibles avec Visa seront déployées début 2026, et d'autres programmes seront lancés à travers l'Europe.