-30 % depuis le début de l'année. -65 % depuis les plus hauts de 2023. Le spécialiste des avantages aux salariés cumule les déconvenues. Face à ce manque de visibilité, les investisseurs sont nombreux à délaisser le titre.

L’Edenred d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celui d’avant la crise sanitaire, à une époque où la réglementation et la pression concurrentielle n’avaient pas d’incidence négative sur l’activité du groupe. Le titre évoluait alors sur des multiples de valorisation doubles voire triples par rapport à aujourd’hui.

Depuis deux ans, Edenred affronte des problématiques à peu près partout où il est présent. En France, son premier marché, la réforme des titres-restaurant, censée moderniser et élargir l’usage de ces titres, devrait de nouveau être repoussée en raison des incertitudes politiques et du calendrier parlementaire perturbé. Or, cette réforme est cruciale puisqu’elle prévoit la dématérialisation complète des titres d’ici 2027, leur utilisation élargie aux produits alimentaires de longue conservation, ainsi qu’une ouverture à certains jours supplémentaires, le dimanche notamment. Toutes ces mesures sont plébiscitées par les utilisateurs et les commerçants et elles nourrissent des perspectives de croissance pour le groupe sur un marché de plus de 10 milliards d’euros. Il faut aussi faire avec la pression concurrentielle. Le secteur est dominé en quasi-totalité par seulement quatre acteurs : Edenred, Pluxee, Up Coop et Swile. Le gouvernement veut y introduire plus de transparence et de concurrence. À ce propos, Edenred a déjà été sanctionné par l’Autorité de la concurrence en 2023.

En Turquie, l’antitrust local a lancé une enquête pour suspicion d’entente sur les marchés des titres-restaurant. Une affaire similaire de 2010 n’est toujours pas réglée. Le marché turc reste toutefois assez marginal dans les comptes de la société.

Au Brésil également, Edenred joue gros. Le pays pèse près de 20 % du chiffre d’affaires et dégage une rentabilité supérieure à la moyenne du groupe. Depuis 2022, le pays souhaite opérer une réforme du titre-restaurant pour réduire les coûts et moderniser le système afin de lutter contre l’inflation. L’objectif revendiqué est de permettre aux employeurs de verser directement l’allocation repas à leurs salariés via Pix, un système de paiement instantané universellement accepté par les banques et déjà massivement utilisé dans le pays. Cela permettrait d’abaisser les frais de gestion et donc la facture finale pour les consommateurs, car les commissions de Pix sont bien inférieures à celles d’Edenred ou de Pluxee. À ce stade, la décision semble avoir peu de chances d’aboutir mais elle s’ajoute aux risques à prendre en compte dans la valorisation.

La menace ne vient pas seulement des régulateurs. La presse évoque une possible acquisition d’Alelo, un acteur brésilien spécialisé dans les cartes et solutions de paiement pour avantages salariés, par iFood, le leader local de la livraison de repas. L’opération placerait le nouvel ensemble devant Edenred et Pluxee avec environ 35 % du marché. La pression sur les prix et la distribution s’accentuerait.

À tout cela, il faut ajouter les effets négatifs de la conjoncture macroéconomique européenne (inflation, taux d’intérêt élevés et croissance modeste) qui pourraient bien se faire sentir dans les prochaines publications de résultats.

Edenred est ainsi valorisé comme si la contribution brésilienne disparaissait presque totalement. Heureusement, la situation financière reste solide avec des niveaux d’endettement conformes à l’historique des précédents exercices et une activité opérationnelle qui tient plutôt bon. Mais l’accumulation des risques accroît mécaniquement la prime exigée par les investisseurs. Il apparaît donc difficile à court terme qu’un retournement de tendance intervienne sans une accalmie sur la réglementation ou la concurrence. La conclusion s’applique aussi à Pluxee (ex-filiale de Sodexo) qui connaît un parcours particulièrement compliqué depuis son introduction en bourse en début d’année dernière et dont les multiples de valorisation sont désormais assez proches de ceux d’Edenred.