EDF a annoncé la signature d'un accord prévoyant la cession de 64% du capital d'Exaion, sa filiale spécialisée dans le calcul haute performance et les infrastructures cloud sécurisées, à MARA Holdings pour environ 168 millions de dollars.

L'opération inclut une option permettant à MARA de porter sa participation à 75% d'ici 2027 pour environ 127 millions USD supplémentaires.

EDF conserverait une participation minoritaire et resterait client d'Exaion. Selon Julien Villeret, directeur de l'innovation, ce partenariat offrirait à Exaion un levier majeur pour accélérer son développement technologique et international.

La transaction devrait être finalisée au 4e trimestre 2025 sous réserve des autorisations réglementaires.