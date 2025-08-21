EDF : émission inaugurale d'obligations senior 'Kangourou'
Publié le 21/08/2025 à 08:16
Cette émission est réalisée en deux tranches de 500 millions de dollars australiens chacune, et respectivement d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,636%, et d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 6,627%.
'Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie pleinement dédiée à son objectif de bâtir le système électrique bas carbone de demain, ainsi que d'élargir sa base d'investisseurs', explique le groupe énergétique public.