EDF : émission inaugurale d'obligations senior 'Kangourou'

EDF annonce le succès de son émission inaugurale d'obligations senior 'Kangourou' multi-tranches pour un montant nominal d'un milliard de dollars australiens, une opération dont le règlement-livraison devrait intervenir le 28 août.



Cette émission est réalisée en deux tranches de 500 millions de dollars australiens chacune, et respectivement d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,636%, et d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 6,627%.



'Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie pleinement dédiée à son objectif de bâtir le système électrique bas carbone de demain, ainsi que d'élargir sa base d'investisseurs', explique le groupe énergétique public.