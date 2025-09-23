La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Euro Living Master Holdco (Euro Living) du Luxembourg par C98, une filiale à 100 % d'Électricité de France (EDF) de France, et Savills IM European Living Fund FCP-RAIF du Luxembourg, appartenant au groupe Samsung de Corée du Sud.
L'opération concerne principalement le secteur immobilier.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
