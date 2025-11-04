EDF : le financement du projet Sizewell C est finalisé

EDF annonce la finalisation du financement du projet britannique Sizewell C : l'électricien tricolore prévoit d'investir jusqu'à 1,1 milliard de livres sterling pendant la phase de construction, portant sa participation à 12,5 %, aux côtés du gouvernement britannique (44,9 %), de La Caisse (20 %), de Centrica (15 %) et d'Amber Infrastructure (7,6 %).

Aucun paiement immédiat ne sera effectué par EDF, les frais de développement engagés depuis 2015 étant remboursés.



Le projet, financé notamment par un crédit-export de 5 milliards de livres garanti par BpifranceAE et un prêt du National Wealth Fund, prévoit la construction de deux réacteurs EPR, réplique de Hinkley Point C. Sizewell C fournira une électricité décarbonée et compétitive à six millions de foyers britanniques.



EDF et ses filiales (Edvance, Framatome, Arabelle Solutions) contribueront aux études et équipements clés. En mobilisant une quarantaine de fournisseurs français, le projet renforcera la filière nucléaire nationale et soutiendra le programme EPR2.