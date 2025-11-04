EDF : le financement du projet Sizewell C est finalisé
Publié le 04/11/2025 à 17:20
Aucun paiement immédiat ne sera effectué par EDF, les frais de développement engagés depuis 2015 étant remboursés.
Le projet, financé notamment par un crédit-export de 5 milliards de livres garanti par BpifranceAE et un prêt du National Wealth Fund, prévoit la construction de deux réacteurs EPR, réplique de Hinkley Point C. Sizewell C fournira une électricité décarbonée et compétitive à six millions de foyers britanniques.
EDF et ses filiales (Edvance, Framatome, Arabelle Solutions) contribueront aux études et équipements clés. En mobilisant une quarantaine de fournisseurs français, le projet renforcera la filière nucléaire nationale et soutiendra le programme EPR2.