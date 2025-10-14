EDF rehausse la fourchette de production nucléaire pour 2025

EDF annonce avoir rehausser la fourchette de production nucléaire en France pour l'année 2025. Initialement comprise entre 350 et 370 TWh, elle est désormais estimée entre 365 et 375 TWh.



La fourchette de production nucléaire en France pour les années 2026 et 2027 est maintenue entre 350 et 370 TWh.



'Cette révision de l'estimation de production nucléaire pour 2025 est permise notamment par une meilleure maîtrise des arrêts de tranche, effet du plan d'actions ' START 2025 ' engagé par le Groupe depuis 2019 qui vise à améliorer l'efficacité opérationnelle du programme de maintenance' indique le groupe.



Par ailleurs, les équipes sont engagées à assurer une capacité de production supérieure à 400TWh par an.