EDF signe un contrat de financement avec la BEI pour Enedis

EDF annonce la signature d'un contrat de financement de 500 millions d'euros avec la BEI (Banque Européenne d'Investissement) visant à soutenir le programme d'investissements d'Enedis, qui gère le réseau public de distribution d'électricité sur 95% du territoire français.



Ce financement permet à Enedis, dont le groupe électricien public français est actionnaire, d'investir dans la résilience du réseau face au changement climatique et dans le raccordement des énergies renouvelables décentralisées.



Il s'agit de la phase 2 d'un programme de financement concernant la transition énergétique et l'adaptation du réseau pour un montant total de 1 MdEUR, un premier prêt de 500 MEUR ayant été octroyé en 2024 par la BEI.



Le financement de la BEI s'inscrit aussi dans le cadre de REPowerEU, le programme européen visant à rendre l'Union européenne indépendante des fournitures énergétiques russes à travers l'investissement dans les sources d'énergie renouvelable, l'efficience énergétique et les réseaux.