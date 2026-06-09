EDP, par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables North America (EDPR NA), et Salt River Project (SRP), une entreprise publique d'électricité à but non lucratif desservant plus de deux millions de personnes dans le centre de l'Arizona, ont célébré la mise en service de Flatland Energy Storage, un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 200 mégawatts (MW) / 800 mégawattheures (MWh) en Arizona.
Ce projet est le plus important système de stockage d'énergie par batteries (BESS) du groupe EDP.
Flatland Energy Storage a la capacité d'alimenter l'équivalent de la consommation d'environ 44 500 foyers en Arizona, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement fiable en électricité lors des pics de consommation et à répondre aux besoins énergétiques croissants de l'État.
EDPR NA est un acteur majeur du développement et de l'exploitation d'infrastructures d'énergie propre en Arizona, avec une capacité brute d'exploitation d'environ 600 MW, combinant énergie solaire et stockage, soit l'équivalent de la consommation de plus de 113 000 foyers.
EDP détient un portefeuille croissant de plus de 460 MW de stockage en exploitation et en construction aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.
" Les réseaux électriques se complexifient et la demande énergétique ne cesse d'augmenter, ce qui rend l'investissement dans des systèmes plus résilients de plus en plus crucial. Les projets de stockage d'énergie à grande échelle comme celui-ci, le plus important du groupe EDP à ce jour, sont essentiels pour consolider la stabilité et la résilience du réseau et garantir des performances plus fiables ", a déclaré Miguel Stilwell d'Andrade, DG du groupe EDP.
EDP - Energias de Portugal, S.A. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs portugais d'énergie électrique. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production, vente et distribution d'électricité : hydroélectrique, thermoélectrique, éolienne, en co-génération et à base de biomasse ;
- prestations de services énergétiques : notamment prestations d'ingénierie et de conseil pour la construction et l'installation d'unités thermoélectriques et hydroélectriques ;
- vente et distribution de gaz (n° 2 portugais) ;
- autres : production de vapeur, prestations de services informatiques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Portugal (52,5%), Brésil (21,1%), Espagne (15,4%), Etats-Unis (6,2%) et autres (4,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.