EDP et SRP lancent un système de stockage d'énergie de 800 MWh aux États-Unis

EDP, par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables North America (EDPR NA), et Salt River Project (SRP), une entreprise publique d'électricité à but non lucratif desservant plus de deux millions de personnes dans le centre de l'Arizona, ont célébré la mise en service de Flatland Energy Storage, un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 200 mégawatts (MW) / 800 mégawattheures (MWh) en Arizona.



Ce projet est le plus important système de stockage d'énergie par batteries (BESS) du groupe EDP.



Flatland Energy Storage a la capacité d'alimenter l'équivalent de la consommation d'environ 44 500 foyers en Arizona, contribuant ainsi à garantir un approvisionnement fiable en électricité lors des pics de consommation et à répondre aux besoins énergétiques croissants de l'État.



EDPR NA est un acteur majeur du développement et de l'exploitation d'infrastructures d'énergie propre en Arizona, avec une capacité brute d'exploitation d'environ 600 MW, combinant énergie solaire et stockage, soit l'équivalent de la consommation de plus de 113 000 foyers.



EDP détient un portefeuille croissant de plus de 460 MW de stockage en exploitation et en construction aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.



" Les réseaux électriques se complexifient et la demande énergétique ne cesse d'augmenter, ce qui rend l'investissement dans des systèmes plus résilients de plus en plus crucial. Les projets de stockage d'énergie à grande échelle comme celui-ci, le plus important du groupe EDP à ce jour, sont essentiels pour consolider la stabilité et la résilience du réseau et garantir des performances plus fiables ", a déclaré Miguel Stilwell d'Andrade, DG du groupe EDP.