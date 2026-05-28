Le groupe de voyages en ligne a enregistré des résultats supérieurs aux attentes au cours de son exercice comptable 2026, achevé au 31 mars. Le résultat net a atteint un niveau record et l'agence a confirmé l'accélération de sa stratégie de transformation à long terme visant 13 millions d'abonnés d'ici 2030. Les marchés sont enthousiastes : le titre gagne près de 9% à Madrid, à 3,7 euros.

eDreams a enregistré une hausse de 42% de son résultat net ajusté annuel, celui-ci atteignant un niveau record de 72,9 MEUR. En données publiées, le résultat net ressort à 52,2 MEUR, en hausse de 16% et supérieur au consensus qui ciblait 47 MEUR.



De son côté, l'EBITDA ajusté a progressé de 29% à 172,3 MEUR, surpassant là encore les attentes : le consensus visait 153 MEUR.

Le groupe précise de plus que le passage progressif à des abonnements annuels avec paiements mensuels et trimestriels doit accroître la valeur à long terme et soutenir une croissance plus rapide de Prime, le programme d'abonnement proposé par l'agence.



L'activité d'abonnement reste d'ailleurs le principal moteur de rentabilité du groupe. Prime représente ainsi 75% du chiffre d'affaires "cash" et 90% du profit marginal "cash". Ces indicateurs "cash" correspondent aux montants réellement encaissés, les abonnements Prime étant désormais souvent réglés en plusieurs fois et non plus intégralement dès la souscription.



Le cap des 8 millions d'abonnés est franchi



Le nombre d'abonnés Prime a progressé de 643 000 membres nets sur l'exercice, dépassant de 7,2% l'objectif annuel de 600 000 nouveaux abonnés. La dynamique s'est poursuivie depuis le début de l'exercice 2027, avec une base qui atteint désormais 8 millions d'abonnés.

"Notre plateforme d'abonnement favorise des relations solides avec nos clients et génère des revenus prévisibles et récurrents, ce qui nous protège de la volatilité du marché et soutient une croissance durable", a commenté Dana Dunne, CEO d'eDreams ODIGEO.

eDreams ODIGEO met également en avant une baisse de 11% des coûts variables, liée à la maturité croissante de sa base d'abonnés et à une réduction des coûts d'acquisition et de marketing.



Le groupe défend ainsi la solidité de sa structure financière. Au cours de l'exercice 2026, eDreams ODIGEO a redistribué 64,4 MEUR à ses actionnaires via des rachats d'actions. Et il reste encore 67 MEUR disponibles dans le cadre du programme de rachat de 100 MEUR courant jusqu'en septembre 2027.





Pour l'exercice 2027, le groupe vise un EBITDA ajusté avant investissements de 167 MEUR. A plus long terme, eDreams ODIGEO confirme ses ambitions stratégiques avec un objectif de plus de 13 millions d'abonnés Prime et un Cash EBITDA supérieur à 270 MEUR d'ici mars 2030.

La société anticipe également une croissance annuelle de la rentabilité supérieure à 33% à partir d'avril 2027, avec un retour des marges dans une fourchette de 23% d'ici l'exercice 2030.



Un secteur résilient



Malgré la crise en Iran qui a impacté le dernier mois de son exercice 2026, eDreams fait donc preuve d'une forte résilience. En effet, les consommateurs continuent de sanctuariser leur budget vacances au détriment d'autres loisirs, comme le prouvent les 82 % d'Européens qui comptent maintenir ou augmenter leurs dépenses de voyage.



L'actualité géopolitique ne freine donc pas la demande globale mais redessine simplement la carte des flux vers des zones jugées plus sûres (Europe du Sud, Méditerranée). Enfin, hors pandémie de COVID-19, le trafic aérien mondial affiche une croissance quasi constante depuis 45 ans, sa plus forte baisse historique n'ayant été que de 2,6 % en 1991, souligne eDreams.



Dans ce contexte, Grupo Santander confirme sa note "neutre" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 6,75 euros, tandis que Cantor Fitzgerald est à "surpondérer", avec un objectif de cours de 6,3 euros.