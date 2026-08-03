L'essentiel :

- Eduform'action annonce la cession de 65,2% de sa participation dans la SEMEV.

- La SEMEV exploite l'école d'ostéopathie Osteobio.

- Cette opération vise à recentrer les ressources du groupe sur ses activités historiques de formation professionnelle et continue.



Eduform'action a cédé sa participation majoritaire de 65,2% dans la SEMEV, société exploitant l'école d'ostéopathie Osteobio.



Cette opération s'inscrit dans la volonté du groupe de recentrer ses ressources sur le développement de ses activités historiques de formation professionnelle et continue, portées par ses différentes verticales métiers.



Fondé en janvier 2022, le groupe Eduform'action est un acteur de référence en formation initiale, continue et en apprentissage. Il rassemble un écosystème d'écoles, de centres de formation d'apprentis (CFA) et d'organismes de formation, visant à répondre aux besoins en compétences des entreprises privées et des acteurs publics dans plusieurs secteurs.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Eduform'action : Cession de la participation au capital de la SEMEV | Zonebourse



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