Jefferies réitère son conseil sur FedEx
Publié le 11/12/2025 à 14:37 - Modifié le 11/12/2025 à 14:48
"Nous sommes satisfaits de la forte dynamique chez FDX, alimentée par une croissance solide aux États-Unis et une attention continue portée à la qualité des revenus et à l'efficacité des coûts (perspectives revues à la hausse pour le deuxième trimestre), avec des catalyseurs en 2026 grâce à la prochaine scission de LTL" indique Jefferies dans son étude du jour. .
"À plus long terme, nous restons optimistes quant à l'amélioration des marges grâce à des mesures autonomes chez RemainCo et SpinCo" rajoute le bureau d'analyse.
