Jefferies réitère son conseil sur FedEx

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 315 $.



"Nous sommes satisfaits de la forte dynamique chez FDX, alimentée par une croissance solide aux États-Unis et une attention continue portée à la qualité des revenus et à l'efficacité des coûts (perspectives revues à la hausse pour le deuxième trimestre), avec des catalyseurs en 2026 grâce à la prochaine scission de LTL" indique Jefferies dans son étude du jour. .



"À plus long terme, nous restons optimistes quant à l'amélioration des marges grâce à des mesures autonomes chez RemainCo et SpinCo" rajoute le bureau d'analyse.



