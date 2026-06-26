Egide renoue avec un Ebitda positif malgré une perte nette accrue en 2025

Le spécialiste des boîtiers et solutions d'interconnexion hermétiques pour composants électroniques sensibles, a publié des résultats annuels 2025 marqués par une amélioration de sa rentabilité opérationnelle, malgré un creusement de sa perte nette.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 31,3 millions d'euros. Cette croissance a été portée par Egide SA (+12%) et Egide USA (+30%), mais a été freinée par la forte contraction de l'activité de Santier (-41%), pénalisée par l'arrêt de plusieurs programmes à forte valeur ajoutée aux États-Unis et en Asie.



Le groupe a retrouvé un Ebitda positif de 0,7 million d'euros, contre une perte de 0,45 million un an plus tôt. Les bonnes performances d'Egide SA (1,26 million d'euros) et d'Egide USA (1,1 million d'euros) ont plus que compensé l'amélioration opérationnelle, sans toutefois effacer totalement la contribution négative de Santier, dont l'Ebitda s'est établi à -1,7 million d'euros.



En revanche, la perte nette s'est creusée à 3,1 millions d'euros, contre 2,4 millions en 2024. Cette dégradation s'explique par les difficultés persistantes de Santier et par un résultat financier négatif de 1,1 million d'euros, principalement lié aux charges d'intérêts et à une provision pour risque de change.



Pour les prochains exercices, Egide entend capitaliser sur son positionnement dans les marchés de la défense, de l'aérospatial et des applications à forte intensité technologique, notamment l'imagerie thermique. Le groupe estime également que la fermeture du site de Santier et le transfert de ses activités vers Egide USA, à Cambridge, devraient contribuer à améliorer progressivement sa rentabilité opérationnelle et financière.