Eiffage : a réalisé trois acquisitions en Espagne

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes a conclu trois nouvelles acquisitions en Espagne au cours de l'été.



La première acquisition porte sur la société espagnole CVS spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l'industrie et le tertiaire, ainsi que dans les systèmes de détection et protection incendies.



CVS compte plus de 300 salariés et dispose d'une couverture nationale grâce à ses 11 sites répartis sur le territoire. En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.



Eiffage Énergie Systèmes a également acquis deux sociétés sur le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments. M3i Controls est une entreprise catalane spécialisée dans les systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments tertiaires. Elle emploie 26 personnes et a généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.



Inmotechnia est une société experte en systèmes intelligents de gestion centralisée des bâtiments BEMS (Building Energy Management System), qui opère sur l'ensemble du territoire avec 64 employés. La société a réalisé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.