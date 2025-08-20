Eiffage annonce que sa filiale Eiffage Énergie Systèmes a enregistré près de 950 MEUR de prises de commandes en Allemagne au premier semestre 2025, renforçant sa position sur le marché des services à l'énergie.
Grâce aux acquisitions récentes de Salvia (2023) et Eqos (2024), en complément des entités historiques Elomech, Schwarz & Grantz et Nat, Eiffage dispose désormais d'une offre complète sur l'industrie, les infrastructures, les villes et collectivités ainsi que le tertiaire. L'Allemagne devient ainsi l'un des premiers pays d'implantation de la filiale, avec plus de 5 000 collaborateurs.
Parmi les contrats marquants, Eqos a remporté un marché de transport d'électricité pour TransnetBW, portant sur la construction de lignes à haute tension et le remplacement de câbles sur 31 km entre Philippsburg et Karlsruhe-Daxlanden. Les travaux débuteront en 2026.
En 2024, Eiffage avait réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 MdEUR, dont 34% à l'international, tandis qu'Eiffage Énergie Systèmes affichait 7,2 MdEUR.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).