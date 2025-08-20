Eiffage annonce 950 MEUR de prises de commandes en Allemagne au S1 2025

Eiffage annonce que sa filiale Eiffage Énergie Systèmes a enregistré près de 950 MEUR de prises de commandes en Allemagne au premier semestre 2025, renforçant sa position sur le marché des services à l'énergie.



Grâce aux acquisitions récentes de Salvia (2023) et Eqos (2024), en complément des entités historiques Elomech, Schwarz & Grantz et Nat, Eiffage dispose désormais d'une offre complète sur l'industrie, les infrastructures, les villes et collectivités ainsi que le tertiaire. L'Allemagne devient ainsi l'un des premiers pays d'implantation de la filiale, avec plus de 5 000 collaborateurs.



Parmi les contrats marquants, Eqos a remporté un marché de transport d'électricité pour TransnetBW, portant sur la construction de lignes à haute tension et le remplacement de câbles sur 31 km entre Philippsburg et Karlsruhe-Daxlanden. Les travaux débuteront en 2026.



En 2024, Eiffage avait réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 MdEUR, dont 34% à l'international, tandis qu'Eiffage Énergie Systèmes affichait 7,2 MdEUR.