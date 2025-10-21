Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 2 481,0 millions d'euros au 30 septembre 2025, contre 2 401,2 millions d'euros au 30 septembre 2024, en hausse de 3,3 % (+13,6 % pour Aliaé (A79)).

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 925,9 millions d'euros au 3e trimestre 2025, contre 900,4 millions d'euros au 3e trimestre 2024, soit une hausse de 2,8 % (+14,0 % pour Aliaé (A79)).