La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 10 septembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Eiffage et détenir, pour le compte desdits clients et fonds 6,03% du capital et 4,91% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Eiffage détenues à titre de collatéral.