Eiffage choisi pour le réseau de chaleur urbain parisien

Eiffage indique que le Conseil de Paris a approuvé le choix du groupement qu'il constitue avec Dalkia et RATP Solutions Ville, pour renouveler la concession de production et de distribution du réseau de chaleur urbain parisien.

"Principal levier de la transition énergétique, le réseau de chaleur de Paris est une infrastructure industrielle majeure à l'échelle métropolitaine qui alimente l'équivalent de 450 000 logements, soit près d'un million de personnes", souligne le groupe de BTP et de concessions.



D'une durée de 25 ans, le nouveau contrat entrera en vigueur au 1er janvier 2027 sous la forme d'une Société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) associant la Ville de Paris (34%), la Caisse des Dépôts (15%) et le Groupement en tant qu'opérateur économique (51%).