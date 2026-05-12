Dans les Travaux, l'activité est en hausse en Europe (France et hors de France), de 3,9 % (+ 2,0 % pcc). Au total, le chiffre d'affaires des Travaux s'établit à 4,7 milliards d'euros (+0,5 %, - 1,3 % pcc).
Le carnet de commandes en Travaux s'inscrit à 31,1 milliards d'euros (+ 5 % sur un an, + 4 % depuis décembre 2025)
L'activité Construction est en hausse de 9,3 % (structure réelle et pcc) à 779 millions d'euros en France, grâce à la montée en puissance de plusieurs grands projets et à une base de comparaison favorable. En Europe hors de France, l'activité s'inscrit à 214 millions d'euros (- 1,8 %), en retrait en Suisse, mais en nette progression en Belgique et en Pologne.
En France, l'activité Infrastructures est stable (+ 0,3 % à périmètre courant et pcc) à 934 millions d'euros avec des disparités par métier (Eiffage Route - 2,4 %, Eiffage Génie Civil - 1,7 % et Eiffage Métal + 38,9 %). En Europe hors de France, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,1 % (+ 1,9 % pcc) à 870 millions d'euros.
Dans l'activité Énergie Systèmes, le chiffre d'affaires ressort à 1 891 millions d'euros (+ 3,0 % à structure réelle ; - 0,3 % pcc).
Dans les Concessions, l'activité est en croissance de 0,7 % (+ 1,7 % pcc) à 912 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires des réseaux APRR et AREA hors construction, s'établit à 742 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en augmentation de 1,7 % par rapport à 2025, pour un trafic en baisse de 0,9 % (- 1,6 % VL, + 2,5 % PL).
"Dans un contexte de crise géopolitique et d'instabilité au Moyen-Orient, ce carnet historiquement élevé et la faible exposition du Groupe hors d'Europe permettent à Eiffage de confirmer ses perspectives pour 2026" indique le groupe.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,2%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,6%) ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,4%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (15,8%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (68,4%), Allemagne (10,4%), Europe (19,3%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.