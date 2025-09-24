Eiffage Construction décroche un contrat de 40,8 MEUR à Rouen

Eiffage Construction annonce la signature d'un contrat en conception-réalisation avec 3F Normanvie pour 40,8 MEUR, portant sur la réhabilitation de 620 logements occupés à Rouen, ainsi que la création de 44 logements neufs via la surélévation et l'aménagement de combles.



Le projet, réparti sur 10 bâtiments et conçu avec Ataub Architectes, Ithaques, Oteis et Icegem, débutera en 2026 pour une livraison en décembre 2028.

L'opération vise de hautes performances environnementales, avec les seuils 2028 et 2031 de la réglementation RE2020 et les labels BBC Rénovation 2024 et BEE.



Ce contrat illustre la dynamique du marché de la rénovation, porté par les bailleurs sociaux et de plus en plus par le secteur privé. Eiffage Construction a déjà enregistré plus de 450 MEUR de commandes sur ce segment au 1er semestre 2025.