Eiffage Construction a signé un contrat avec RTE pour la construction de 450 bâtiments modulaires industrialisés destinés à être installés dans des postes électriques répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Le marché porte sur la conception technique, la fabrication et l'installation de 1125 modules préfabriqués en ossature bois, pour les postes électriques. Leur assemblage sur site permettra la réalisation de 450 bâtiments.
RTE a engagé un vaste programme industriel de modernisation du réseau qui a pour ambition d'adapter les infrastructures existantes au changement climatique et de rendre possible l'électrification du pays. Les modules fournis permettront l'intégration des équipements de moyenne et très haute tension, répondant aux exigences techniques complexes des sites de RTE.
Les premières livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre 2026.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,2%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,6%) ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,4%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (15,8%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (68,4%), Allemagne (10,4%), Europe (19,3%) et autres (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.