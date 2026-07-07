Eiffage Construction a été désigné mandataire du marché global de performance pour la conception et la réalisation du futur siège du syndicat d'énergie de l'Oise. Ce projet de plus de 2 000 m², vitrine de la transition énergétique pilotée par IA, sera livré au premier trimestre 2028.
Le groupe Eiffage consolide ses positions dans les marchés publics à haute performance environnementale. Ses filiales Eiffage Construction, Eiffage Energie Systèmes et Eiffage Route ont remporté conjointement le marché global de performance pour le futur siège du syndicat d'énergie de l'Oise, implanté au coeur de la ZAC Novaparc à Beauvais. Ce nouveau complexe est calibré pour accompagner la forte croissance du syndicat, dont les effectifs vont doubler pour atteindre 80 collaborateurs.
D'un point de vue réglementaire, le bâtiment anticipe les exigences écologiques de demain. Il répondra d'emblée aux seuils 2025 de la RE2020, tout en intégrant par avance les évolutions prévues pour l'horizon 2028.
Un démonstrateur énergétique piloté par l'IA
Au-delà de la construction traditionnelle, Eiffage va déployer un véritable écosystème énergétique interconnecté. Le site combinera plusieurs sources d'énergies renouvelables et de technologies de pointe : panneaux photovoltaïques (en toiture et en ombrière), géothermie, panneaux solaires thermiques, stockage d'énergie, ainsi qu'une pile à combustible et un électrolyseur alimentés par les surplus solaires. Une chaudière gaz compatible hydrogène complétera le dispositif en secours.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,2%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,6%) ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,4%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (15,8%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (68,4%), Allemagne (10,4%), Europe (19,3%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.