Eiffage démarre la construction d'un pôle universitaire près de Paris

Eiffage annonce le démarrage des travaux de construction du pôle universitaire du campus Grand Paris Nord à Saint-Ouen-sur-Seine, conformément au calendrier initial, après une période d'études de conception de 17 mois et de préparation du terrain en 2025.

Le marché notifié par l'EPAURIF et attribué par l'Université Paris-Cité avait été remporté en novembre 2024, en entreprise générale, pour un montant total de 397 MEUR (dont 369 MEUR en part Eiffage).



Le contrat remporté par Eiffage Construction porte sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord. Le projet est réalisé en groupement avec des cabinets d'architecture et des bureaux d'études.



Il mobilise également les expertises d'Eiffage Énergie Systèmes pour le lot électricité et d'Eiffage Services, dont les équipes assureront l'exploitation et la maintenance pendant une durée de 12 ans.



Le campus universitaire, qui s'étendra sur près de 77 000 m², comprendra quatre bâtiments dédiés à l'enseignement, à la recherche, des amphithéâtres et un centre de congrès. La livraison complète du pôle universitaire est prévue pour le 3e trimestre 2029.