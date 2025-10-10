Eiffage annonce le démarrage d'un nouveau chantier patrimonial emblématique, portant sur la restauration tout corps d'état de l'aile Est de l'Abbaye Saint-Wandrille à Rives-en-Seine, un site de 1400 ans classé au titre des Monuments Historiques, en Seine-Maritime.
Ce projet, attribué par la communauté des Bénédictins de Saint-Wandrille de Fontenelle, est mené par Eiffage Construction en tant que mandataire du groupement, aux côtés de Pradeau Morin, Normandie Rénovation, Métiers du Bois et CRAM SAS.
Les travaux débuteront en novembre prochain et la livraison est prévue pour novembre 2027. La réhabilitation mobilisera notamment le savoir-faire des équipes de Pradeau Morin, filiale d'Eiffage Construction experte en restauration du patrimoine.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
