Eiffage Énergie Systèmes a développé une solution clé en main de stockage d'eau minérale pour la Société des Eaux de Volvic.
Ce projet contribue à la transition environnementale du site en réduisant les prélèvements d'eau tout en garantissant la continuité des capacités de production.
Le projet 'Tank' consiste en l'installation de deux cuves de 1 500 m3 destinées au stockage d'eau minérale sur le site de Volvic (63).
Cette capacité permet à la Société des Eaux de Volvic de réduire de 5 % ses prélèvements annuels, en limitant au maximum les pertes en eau lors de pannes, maintenances ou changements de production.
Au-delà de la construction des cuves, ce projet répond à des enjeux techniques majeurs : assurer la fiabilité et la sécurité des installations, mais aussi optimiser la consommation d'eau et la performance industrielle.
La collaboration avec la Société des Eaux de Volvic a couvert l'ensemble du cycle de vie du projet : définition des besoins, étude, conception, installation et mise en service des équipements.
'Grâce à l'implication de nos équipes, le système mis en place permet de réguler l'alimentation en eau depuis les forages et contribue à une gestion optimisée de la ressource' indique le groupe.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).