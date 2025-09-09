Eiffage déploie une solution de stockage d'eau minérale pour les Eaux de Volvic

Eiffage Énergie Systèmes a développé une solution clé en main de stockage d'eau minérale pour la Société des Eaux de Volvic.



Ce projet contribue à la transition environnementale du site en réduisant les prélèvements d'eau tout en garantissant la continuité des capacités de production.



Le projet 'Tank' consiste en l'installation de deux cuves de 1 500 m3 destinées au stockage d'eau minérale sur le site de Volvic (63).



Cette capacité permet à la Société des Eaux de Volvic de réduire de 5 % ses prélèvements annuels, en limitant au maximum les pertes en eau lors de pannes, maintenances ou changements de production.



Au-delà de la construction des cuves, ce projet répond à des enjeux techniques majeurs : assurer la fiabilité et la sécurité des installations, mais aussi optimiser la consommation d'eau et la performance industrielle.



La collaboration avec la Société des Eaux de Volvic a couvert l'ensemble du cycle de vie du projet : définition des besoins, étude, conception, installation et mise en service des équipements.



'Grâce à l'implication de nos équipes, le système mis en place permet de réguler l'alimentation en eau depuis les forages et contribue à une gestion optimisée de la ressource' indique le groupe.

