En février, le groupe de construction et de concessions avait annoncé une augmentation de capital pour les salariés éligibles du groupe et a procédé le 27 avril à une première annulation de 2 millions d'actions auto-détenues par réduction du capital.

L'augmentation de capital s'élève à 292 188 844 EUR et consiste en l'émission de 2 193 857 d'actions nouvelles (représentant 2,29% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 133,185 EUR par titre, avant la prise en compte de la décote. En conséquence, le capital de la société a été temporairement porté de 384 MEUR à 392 775 428 EUR divisé en 98 193 857 actions de 4 EUR de nominal.

Le même jour, le conseil d'administration de la société a décidé de procéder à une annulation de 193 857 actions auto-détenues par réduction de capital toujours, ramenant le capital à 392 MEUR, divisé en 98 millions d'actions de 4 EUR de nominal.