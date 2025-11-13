Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,4 milliards d'euros au 3e trimestre 2025, en hausse de 8,5 % par rapport au 3e trimestre 2024 (+ 10,0 % dans les Travaux et + 2,3 % dans les Concessions).
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2025 atteint ainsi 18,3 milliards d'euros, en hausse de 7,9 % à structure réelle et de 4,3 % pcc.
Dans les Travaux, l'activité progresse de 9,0 % (+ 4,6 % pcc) par rapport à 2024 et s'établit à près de 15,3 milliards d'euros dont 42,5 % hors de France (40,2 % en 2024).
Le chiffre d'affaires des réseaux APRR et AREA hors construction, s'établit à 2 438 millions d'euros au 30 septembre 2025, en augmentation de 3,2 % par rapport à 2024. Le trafic progresse de 1,6 % (+ 1,8 % VL, + 1,0 % PL).
Conforté par l'activité du 3e trimestre, le Groupe confirme ses perspectives pour 2025.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.