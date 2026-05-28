Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Métal, et Arabelle Solutions, filiale d'EDF, ont conclu un partenariat d'une durée de douze ans pour la fabrication de modules et de charpentes métalliques de condenseurs dédiés aux futurs échangeurs de chaleur de plusieurs projets de centrales nucléaires en France et en Europe.
Pour réaliser cette fabrication, Eiffage va investir un montant de 15 millions d'euros sur le site d'Eiffage Métal située à Lauterbourg (67).
Ce partenariat couvre plusieurs projets dans lesquels Arabelle Solutions intervient en tant qu'intégrateur des îlots turbine des centrales nucléaires, notamment pour la centrale de Sizewell C au Royaume-Uni, les centrales nucléaires de nouvelle génération EPR2 en France, ou pour des projets internationaux.
Boris Azimi, directeur général d'Eiffage Métal a déclaré : " La signature de cet accord constitue une étape clé dans le renforcement du partenariat industriel entre Arabelle Solutions et Eiffage Métal, après une récente collaboration menée avec succès sur le projet Hinkley Point C au Royaume-Uni. "
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,2%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,6%) ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,4%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (15,8%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (68,4%), Allemagne (10,4%), Europe (19,3%) et autres (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.