Eiffage et Arabelle Solutions signent un partenariat pour des centrales nucléaires

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Métal, et Arabelle Solutions, filiale d'EDF, ont conclu un partenariat d'une durée de douze ans pour la fabrication de modules et de charpentes métalliques de condenseurs dédiés aux futurs échangeurs de chaleur de plusieurs projets de centrales nucléaires en France et en Europe.



Pour réaliser cette fabrication, Eiffage va investir un montant de 15 millions d'euros sur le site d'Eiffage Métal située à Lauterbourg (67).



Ce partenariat couvre plusieurs projets dans lesquels Arabelle Solutions intervient en tant qu'intégrateur des îlots turbine des centrales nucléaires, notamment pour la centrale de Sizewell C au Royaume-Uni, les centrales nucléaires de nouvelle génération EPR2 en France, ou pour des projets internationaux.



Boris Azimi, directeur général d'Eiffage Métal a déclaré : " La signature de cet accord constitue une étape clé dans le renforcement du partenariat industriel entre Arabelle Solutions et Eiffage Métal, après une récente collaboration menée avec succès sur le projet Hinkley Point C au Royaume-Uni. "