Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, indique avoir signé un contrat pour le marché DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) du futur établissement pénitentiaire de Vresse-sur-Semois, dans la région belge de Wallonie.
Le montant global d'investissement s'élève à 171 millions d'euros. Le nouvel établissement pénitentiaire, d'une superficie totale de 39 000 m2, aura une capacité de 312 places dont 284 en sécurité moyenne et 28 en sécurité restreinte.
Sa réalisation sera assurée par un groupement composé de filiales d'Eiffage, de cabinets d'architecture et de bureaux d'études. Fexim (filiale belge d'Eiffage Énergie Systèmes) sera en charge de la maintenance pour une durée de 25 ans.
La mise à disposition du bâtiment est prévue pour 2029. Il sera le second établissement pénitentiaire construit par le groupe pour le compte de la Régie des Bâtiments et du Service Public Fédéral Justice (SPF Justice) sur le territoire belge.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
