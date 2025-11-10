Eiffage gagne un contrat pour une prison en Wallonie

Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, indique avoir signé un contrat pour le marché DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) du futur établissement pénitentiaire de Vresse-sur-Semois, dans la région belge de Wallonie.



Le montant global d'investissement s'élève à 171 millions d'euros. Le nouvel établissement pénitentiaire, d'une superficie totale de 39 000 m2, aura une capacité de 312 places dont 284 en sécurité moyenne et 28 en sécurité restreinte.



Sa réalisation sera assurée par un groupement composé de filiales d'Eiffage, de cabinets d'architecture et de bureaux d'études. Fexim (filiale belge d'Eiffage Énergie Systèmes) sera en charge de la maintenance pour une durée de 25 ans.



La mise à disposition du bâtiment est prévue pour 2029. Il sera le second établissement pénitentiaire construit par le groupe pour le compte de la Régie des Bâtiments et du Service Public Fédéral Justice (SPF Justice) sur le territoire belge.