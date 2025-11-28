Eiffage a annoncé vendredi que sa plateforme de recyclage de Fretin, basée dans le département du Nord, avait obtenu le label "Circeo", devenant ainsi le troisième site du groupe à bénéficier de cette appellation synonyme d'impact environnemental réduit et de réemploi des matériaux.
Les plateformes labellisées Circeo, une certification développée par Eiffage, valorisent les matériaux issus de la déconstruction et des chantiers du BTP pour en faire bétons, sables et substrats pouvant être utilisés dans la construction et l'aménagement des travaux routiers.
Avant la plateforme de recyclage de Fretin, qui appartient à sa filiale RMN, les sites des Carrières de la Roche Blain (CRB) à 20 km au sud de Caen et de la Sovami au nord-ouest de Montpellier avaient déjà bénéficié de ce label.
Eiffage explique avoir pour objectif de labelliser, d'ici la fin de l'année, cinq nouvelles plateformes d'Eiffage Route afin d'en atteindre une vingtaine en 2026 et de labelliser à terme l'ensemble de ses sites.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
