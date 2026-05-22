Eiffage réalise quatre centrales photovoltaïques au Maroc
Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, indique réaliser pour le compte de MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) quatre centrales photovoltaïques ainsi que leur raccordement au réseau dans le cadre du programme NOOR Atlas au Maroc. Les travaux ont débuté début 2026 pour une livraison prévue à mi-2027.
Le programme NOOR Atlas vise à réduire la dépendance énergétique du Maroc et à renforcer sa capacité de production électrique en capitalisant sur le taux d'ensoleillement exceptionnel du pays, ainsi qu'à contribuer au développement de la filière solaire nationale.
Dans ce cadre, Eiffage est en charge de la conception, de la fourniture, de la construction, de l'installation, de la mise en service et de l'exploitation-maintenance pendant sept ans de quatre centrales solaires dans le nord-est du Royaume, pour une puissance totale de 225 MWc : NOOR Ain Beni Mathar (121 MWc), NOOR Enjil (42 MWc), NOOR Boundnib (33 MWc) et NOOR Bouanane (29 MWc).
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,2%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,6%) ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,4%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (15,8%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (68,4%), Allemagne (10,4%), Europe (19,3%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.