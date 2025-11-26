Eiffage Energie Systèmes a annoncé mercredi avoir réalisé une installation photovoltaïque destinée à l'autoconsommation énergétique de l'usine du groupe Launet Construction, un spécialiste de la fabrication de charpentes métalliques basé dans l'Oise.
La structure d'une surface de 500 m2 - installée sur la toiture d'un hangar exposé au soleil - doit afficher une production annuelle de 136 kWc censée représenter quelque 22% de la consommation électrique totale de l'usine, située à Marseille-en-Beauvaisis (60), dans la banlieue de Beauvais.
Les travaux ont été effectués durant l'été 2025, pendant la fermeture annuelle de l'établissement.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
