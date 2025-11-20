Eiffage annonce avoir remporté, via Eiffage Construccion, un second contrat lié au futur Grand Prix d'Espagne 2026 de F1, portant sur l'extension des pavillons 1 et 2 d'IFEMA Madrid pour un montant de 68 MEUR. Le contrat inclut la construction de deux nouveaux bâtiments et l'installation de structures temporaires pour les stands, zones logistiques et espaces VIP. Après la course, ces installations temporaires seront démontées, tandis que les pavillons agrandis deviendront des infrastructures permanentes du parc des expositions, conformes aux exigences de la FIA et de Formula One Management. Le projet intégrera des solutions bas carbone comme le béton à faibles émissions, les aciers recyclés et le bois certifié FSC/PEFC. Ce marché s'ajoute au contrat de 83.2 MEUR remporté en avril pour la conception-construction du nouveau circuit urbain de Madrid, confirmant la confiance d'IFEMA Madrid envers Eiffage.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
