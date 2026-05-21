Eiffage sanctionné en Bourse après une dégradation de Goldman Sachs

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes (-2,28%) ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne après le changement de recommandation de la banque américaine qui est passée d'acheter à neutre avec un objectif de cours à 148 euros contre 157 euros précédemment.

Goldman Sachs anticipe notamment un ralentissement du trafic autoroutier ainsi qu'une dégradation des perspectives dans la construction à partir de 2026.



Si la banque américaine dit conserver une vision structurellement positive sur la stratégie et les perspectives de moyen terme du groupe, notamment dans les métiers de l'ingénierie électrique, le potentiel de hausse du titre lui apparaît désormais plus limité après sa solide performance boursière de l'an dernier.



Du point de vue des catalyseurs, Goldman Sachs estime que le chemin vers une nouvelle surperformance du titre paraît moins évident à court terme.



La banque souligne que le ralentissement du trafic routier, le repli des indicateurs PMI de la construction en France et le maintien d'un taux d'imposition élevé devraient peser sur la dynamique bénéficiaire.



Ses prévisions d'EBIT pour 2026 et 2027 ressortent respectivement inférieures de 2% et 5% au consensus Bloomberg.



L'établissement souligne également que le risque politique en France devrait rester élevé à l'approche de l'élection présidentielle de 2027 et des débats budgétaires attendus dès cette année. Goldman Sachs rappelle par ailleurs que la valorisation d'Eiffage est historiquement sensible à l'évolution des spreads souverains français.



Depuis le début de l'année, le titre Eiffage avance de 1,55%.