Le géant français du BTP, via sa filiale Eiffage Construction, a signé l'acquisition de 80 % du capital du groupe Baatz, entreprise familiale luxembourgeoise créée en 1938, qui compte 470 salariés et a réalisé, en 2025, un chiffre d'affaires consolidé de 142 millions d'euros.
Avec cette opération, Eiffage accélère son développement à l'international et va pouvoir élargir son offre et procéder à des synergies. Eiffage va ainsi pouvoir intégrer l'ensemble des sociétés de travaux de Baatz, dont les expertises couvrent : le génie civil, le terrassement et les fondations profondes, ainsi que la démolition et la dépollution et enfin le recyclage de matériaux et la production de béton prêt à l'emploi.
Ces entités vont être adossées à Perrard, la filiale d'Eiffage Construction déjà solidement implantée sur le territoire luxembourgeois. L'objectif de ce rapprochement est d'apporter une offre globale et complémentaire unissant les métiers du bâtiment, du génie civil et de l'immobilier, tout en accélérant les engagements du groupe dans l'économie circulaire et la transition écologique.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (37,2%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,6%) ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,4%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (15,8%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (68,4%), Allemagne (10,4%), Europe (19,3%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.