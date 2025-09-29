Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal), a signé avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, un contrat EPCIC (engineering, procurement, construction, installation and commissioning).
Le groupe va réaliser le développement et la construction de trois sous-stations électriques en courant alternatif.
Le contrat porte sur les raccordements des parcs éoliens en mer Bretagne Sud (AO5), Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos (AO6) ainsi que leurs futures extensions (AO9).
Le montant global du marché est de plus de 1,5 milliard d'euros.
Chaque sous-station aura une capacité de 750 MW. Ces 3 sous-stations permettront à terme le raccordement au réseau de transport d'électricité de plus de 2 gigawatts d'électricité décarbonée.
Eiffage S.A. est le 5ème groupe européen de BTP et de concessions. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et entretien d'infrastructures de transport et de génie civil (35,6%) : routes, autoroutes, ponts, voies ferrées, etc. Par ailleurs, le groupe produit et commercialise des granulats, des enrobés et des liants ;
- conception, réalisation et maintenance d'installations de génie électrique, climatique et mécanique (30,8%) ;
- construction et rénovation de bâtiments (17%) : habitations, bureaux, centres commerciaux, parkings, stades, prisons, hôpitaux, etc. En outre, Eiffage S.A. développe une activité de promotion immobilière ;
- construction et gestion sous concession d'infrastructures et d'ouvrages d'art (16,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (66,1%), Europe (30,4%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.