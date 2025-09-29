Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal), a signé avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, un contrat EPCIC (engineering, procurement, construction, installation and commissioning).

Le groupe va réaliser le développement et la construction de trois sous-stations électriques en courant alternatif.

Le contrat porte sur les raccordements des parcs éoliens en mer Bretagne Sud (AO5), Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos (AO6) ainsi que leurs futures extensions (AO9).

Le montant global du marché est de plus de 1,5 milliard d'euros.

Chaque sous-station aura une capacité de 750 MW. Ces 3 sous-stations permettront à terme le raccordement au réseau de transport d'électricité de plus de 2 gigawatts d'électricité décarbonée.